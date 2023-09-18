Попова считает, что танцоры Степанова и Букин были объективно лучшими на прокатах в Москве

Для дуэта прокаты стали первыми после полуторагодичного перерыва

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Многократные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин были объективно лучшим дуэтом на контрольных прокатах сборной. Такое мнение ТАСС высказала хореограф и тренер Бетина Попова.

"Степанова и Букин были объективно лучшими, невероятно классными в плане унисона, скольжения, линий, скатанности, - сказала Попова. - Они несомненные лидеры, и программы им очень идут - они органичны, берут за душу, в них есть интересные находки, красивые костюмы. Все сложилось".

"Что касается остальных дуэтов, то произвольные программы в плане постановок были интереснее, чем ритмический танец. Он в этом году меня не воодушевляет, хотя я очень люблю дух диско. Я увидела много лишних движений и мало тех, что отражали бы эпоху, - отметила Попова. - Хотя по правилам все могли выбрать любой трек из любого направления - рэп, рок, что угодно. Но все брали то, что брали, хотя в 80-х есть где покопаться. Возможно, причина в обязательной серии самбы, которую органично "впихнуть" в рок, конечно, сложно".

Для дуэта прокаты стали первыми после полуторагодичного перерыва - Степанова уходила в декрет. В межсезонье спортсмены приняли участие в шоу Ильи Авербуха.