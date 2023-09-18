18 сентября, 09:17
Футбол в России

Опейкина будет главным арбитром матча Кубка России по футболу "Балтика" - "Крылья Советов"

Ассистентами главного судьи будут Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бригада арбитра Веры Опейкиной назначена на матч четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" между калининградской "Балтикой" и самарскими "Крыльями Советов".

Ассистентами Опейкиной будут Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов. Видеоассистентом арбитра назначен Владимир Москалев.

11 сентября пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, который пройдет 26 сентября.

Опейкина 23 августа вместе с Екатериной Курочкиной и Еленой Собчук работала на матче "пути регионов" Кубка России между московским "Чертаново" и кировским "Динамо" (0:1).

Матч между "Балтикой" и "Крыльями Советов" пройдет в Калининграде 19 сентября и начнется в 17:15 мск. 

Теги:
Российский футбол
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