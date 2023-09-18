Хореограф Попова считает новый дуэт Хаврониной и Нарижного одним из самых перспективных

Ирина Хавронина и Девид Нарижный встали в пару в начале 2023 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного выглядят в начале сезона наиболее перспективно. Таким мнением с ТАСС по итогам контрольных прокатов сборной России, прошедших в "Мегаспорте" 16-17 сентября, поделилась хореограф и тренер Бетина Попова.

"Когда Хавронина и Нарижный встали в дуэт, я догадывалась, что это будет хорошая пара. И на прокатах в этом убедилась - потенциально это очень сильный дуэт, запали в душу. Учитывая, сколько они катаются, это очень хороший результат", - сказала Попова.

"Потенциально интересной парой для меня будут Кагановская и Некрасов, хотя я рассчитывала в этом сезоне видеть Некрасова с Пасечник (пары Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, а также Елизавета Пасечник и Максим Некрасов распались перед прокатами - прим. ТАСС). Но в целом на кого я ставила, выглядели на прокатах ярче всех. Очень понравились и Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, даже несмотря на то, что с середины программы восприятие немного смазалось. Но первая часть была очень крутая, в дерзком несвойственном для них стиле".

Хавронина и Нарижный встали в пару в начале 2023 года. Ранее Хавронина каталась с Дарио Чиризано, Нарижный - с Аннабель Морозовой.