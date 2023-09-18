В "Оренбурге" рассказали о возможной выплате дополнительных премий за матч с "Локомотивом"

"Оренбург" в воскресенье обыграл столичный клуб со счетом 2:0

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" могут получить увеличенные премиальные за победу над московским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"Игра "Оренбурга" в матче с "Локомотивом" понравилась, - сказал Андреев. - Результат в данном случае вторичен. Главное, что это не произошло случайно, то есть команда играла, атаковала, все на встречных курсах. Соответственно, мы забили, а они нет, это радует. То есть мы не сели в глубокую оборону "автобусом", а потом два чудо-гола забили, а играли в футбол. Радует, что начали играть, начали возвращаться к тому, что было в том году".

17 сентября "Оренбург" на выезде победил "Локомотив" со счетом 2:0 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Тренер поменялся, изменились взгляды и подходы, работа внутри команды, поэтому результаты такие. Будут ли дополнительные премиальные за победу над "Локомотивом"? Я поэтому в раздевалку не заходил после игры, потому что латиноамериканские игроки всегда кричат "давайте двойные или тройные премиальные". Если "наорут" так, то, может быть, придется идти к президенту клуба, что-то говорить, не знаю", - добавил спортивный директор "Оренбурга".

В конце второго тайма аргентинский защитник Матиас Перес и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов столкнулись головами. "Перес железный человек, ему все равно, - отметил Андреев. - Лучше переживайте за Дмитрия Баринова".

Российской гражданство и трансферное окно

24 июля Андреев сообщил ТАСС, что аргентинские футболисты "Оренбурга" Брайан Мансилья и Лукас Вера намерены получить российское гражданство.

"Заходить в ситуацию с получением гражданства Брайаном Мансильей и Лукасом Верой не стоит, - отметил Андреев. - Потому что, возможно, зимой те, кто хочет, уйдут. Когда ситуация прояснится, будем решать. Когда закроется зимнее трансферное окно, будем понимать, что они остаются, будем заниматься".

В ночь на 15 сентября закрылось летнее трансферное окно в РПЛ. "Ярослава Михайлова взяли в конце трансферного окна. То, что хотели, сделали, - сказал Андреев. - До зимы больше никого не будет. Удовлетворены ли работой? Не мне себе оценку давать, но, по крайней мере, [главный тренер "Оренбурга"] Давид Деограсия претензий по поводу состава не предъявляет. Его устраивает, это главное".

"Оренбург" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков в 8 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород" 24 сентября.