Тренер "Оренбурга" Деограсия объяснил улучшение результатов команды

"Оренбург" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" много работали над физикой, тактикой и психологией, поэтому команда стала показывать положительные результаты. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия.

"Что касается контроля мяча, то он был примерно одинаков в матче с "Локомотивом", в плане завершения - мы забили два мяча, поэтому в этом мы и были лучше, - сказал Деограсия. - В чем секрет улучшения результатов команды? Наши игроки очень много работают, я за них очень рад. Что касается побед, то все они являются достижением и заслугой футболистов".

"Мы поработали над всеми аспектами - над силой, тактикой, психологией, вот и пошли результаты. Что касается моей адаптации, то мы еще узнаем друг друга, адаптируемся друг к другу, при победах адаптация идет лучше", - добавил Деограсия.

17 сентября "Оренбург" на выезде обыграл столичный "Локомотив" со счетом 2:0 в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). 22 августа пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что пост главного тренера команды покинул Иржи Ярошик, а его место занял Деограсия. С того момента "Оренбург" одержал три победы и один раз сыграл вничью в четырех матчах с учетом Фонбет - Кубка России.

"Оренбург" с 8 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 24 сентября на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород".