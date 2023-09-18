Хореограф Попова считает, что фигуристы Собинина и Ходыкин справятся со сложным контентом

Бетина Попова отметила, что полностью довольна парой Алены Косторной и Георгия Куницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Новой российской спортивной паре фигуристов Таисия Собинина и Денис Ходыкин по силам справиться со сложным контентом, который они планируют исполнять. Об этом ТАСС рассказала хореограф и тренер спортсменов Бетина Попова.

"Они вытянут запланированный контент, но разумеется не сразу. Мы не будем планировать это на первый этап, - сообщила Попова. - Но они уже пробовали и четверные подкрутки, и выбросы. Таисия по-спортивному "сумасшедшая" и очень верткая, вопрос только в опыте, ей всего 18 лет. Опыта крупных турниров у нее нет, и здесь, на прокатах, она испытала первый шок".

В конце июня стало известно, что в группе Сергея Рослякова образована новая пара - Собинина, выступавшая ранее с Никитой Володиным и Сергеем Бархатом, и Ходыкин. Он ранее катался с Дарьей Павлюченко. После презентации пары на контрольных прокатах Ходыкин озвучил, что фигуристы сделают упор на парные элементы, в частности на четверную подкрутку.

Еще одна пара группы - Алена Косторная и Георгий Куница - также впервые выступили на прокатах. Косторная является чемпионкой Европы в женском одиночном катании.

"Для того количества времени, что они катаются в паре, это здорово, - считает Попова. - Я довольна ими полностью. А два степаута в короткой программе на прокатах - не так страшно. Сейчас задача изменить заходы, рассчитанные на более маленькие арены. Во время выступления Алена разогналась на флип, но катка не хватило - нужен был еще один".