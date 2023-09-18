Кремль не следит за ситуацией вокруг программы фигуриста Гуменника под Rammstein

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать ситуацию вокруг выступления российского фигуриста, который не вышел на контрольный прокат из-за использования "непатриотичной музыки"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг российского фигуриста Петра Гуменника, который на контрольных прокатах не выступил с новой короткой программой якобы потому, что в ней используется "непатриотичная музыка" - композиция группы Rammstein.

"Нет. Не следим", - ответил Песков на вопрос ТАСС, следят ли в Кремле за ситуацией.

16 сентября Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу. Вскоре после выступления он сообщил, что накануне отъезда на контрольные прокаты в Москву по независящим от него обстоятельствам был вынужден отказаться от новой постановки. Тренер спортсмена Вероника Дайнеко позднее пояснила, что на программу Гуменника поступила жалоба от общественного деятеля, которому не понравилось, что российский фигурист поставил программу на песню немецкой группы.

При этом исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе сообщил ТАСС, что Гуменнику не запрещали выступать под Rammstein. Более обстоятельно о ситуации федерация не высказывалась.