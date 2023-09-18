Российские самбисты выступят на Кубке мира в Сербии

В соревнованиях выступят спортсмены из 13 стран

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сборная России по самбо примет участие в Кубке мира, который пройдет в сербском Нови-Саде с 23 по 24 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).

Соревнования пройдут в 21 весовой категории по спортивному и боевому самбо. Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе, также в качестве нейтральных атлетов выступит команда Франции. Ожидается, что всего в турнире примут участие спортсмены из 13 стран, а также команда беженцев.

"Предстоящий турнир в Нови-Саде станет генеральной репетицией для самбистов, желающих проверить свои силы накануне главного старта - чемпионата мира по самбо, который в этом году пройдет в Ереване. На Кубке мира в Сербии зрители смогут понаблюдать за борьбой чемпионов мира, Европы, Азии и Океании по спортивному и боевому самбо", - заявил президент FIAS Василий Шестаков.

"Формат проведения кубков мира доказал свою эффективность и востребованность как у спортсменов, так и у зрителей. Часто сложная логистика мешает спортсменам из разных стран принять участие в международных соревнованиях, поэтому уже в самое ближайшее время мы намерены сделать ежегодным проведение кубков мира на всех континентах. Это позволит самбистам со всех уголков земного шара получить необходимый опыт, повысить уровень профессионального мастерства и подойти к участию в главном турнире года календаря FIAS в оптимальной форме", - добавил он.