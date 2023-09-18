Чемпионы России фигуристы Бойкова и Козловский выступят на Мемориале Панина-Коломенкина

В одиночном катании выступит Евгений Семененко

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский примут участие в Мемориале Николая Панина-Коломенкина. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Свое участие также подтвердил чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко. На Мемориале Панина-Коломенкина также выступят чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Андрей Мозалев, Анна Фролова, Артур Даниелян, выступающие в парном катании Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.

Бойковой 21 год, Козловскому - 23 года, с мая они занимаются в группе Этери Тутберидзе, ранее они тренировались в группе Тамары Москвиной. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 и 2023 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара выиграла чемпионат Европы, в 2019 и 2022 годах стала бронзовым призером турнира.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина пройдет в Санкт-Петербурге с 2 по 5 октября.