В "Сочи" допустили подписание контрактов со свободными агентами

Генеральный директор отметил, что клуб не полностью выполнил работу во время трансферного окна

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футболисты, которые являются свободными агентами, могут перейти в "Сочи". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

В ночь на 15 сентября закрылось летнее трансферное окно для клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), но у них есть возможность подписывать игроков, которые находятся без контрактов.

"Насколько удовлетворен работой клуба в летнее трансферное окно? То, что желание и потребность у нас есть, факт, - отметил Рубашко. - Что-то не удалось до конца, но в любом случае окно свободных агентов есть. Мы посмотрим, будет ли что-то. Могут ли свободные агенты пополнить "Сочи"? Почему нет".

17 сентября Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера "Сочи", он возглавлял команду с апреля текущего года. Новым главным тренером назначен Александр Точилин, который ранее был ассистентом Хохлова. "Подготовка проходит в штатном режиме под руководством главного тренера Александра Точилина, - сказал Рубашко. - У него действующий контракт. Просто когда уходит тренер, то у клуба есть месяц, чтобы назначить тренера. Ищет ли "Сочи" нового главного тренера? Сейчас главным тренером является Александр Точилин, давайте с уважением относиться к каждому главному тренеру".

"Будет ли Дмитрию Хохлову выплачена компенсация или неустойка? Я думаю, что этот вопрос не может быть нерешенным, он в любом случае будет решен, который устроит и его, и нас. Это абсолютно нормальный процесс, это спорт", - добавил Рубашко.

В ближайшей игре "Сочи" на выезде сыграет с ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.