Садулаев впервые с 2017 года проиграл схватку на чемпионате мира по борьбе

Российский спортсмен не смог завершить полуфинальный поединок из-за травмы

БЕЛГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев из-за травмы не смог завершить полуфинальную схватку чемпионата мира с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым. Соревнования проходят в Белграде.

Садулаев проиграл схватку на чемпионате мира впервые с 2017 года, когда в финале уступил американцу Кайлу Снайдеру. В прошлом году российские спортсмены не принимали участия в турнире из-за отстранения. В 2020 году чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса.

Во вторник Садулаев должен побороться за бронзовые медали чемпионата мира. В четвертьфинале Тажудинов победил олимпийского чемпиона 2016 года, трехкратного чемпиона мира и лидера мирового рейтинга американца Кайла Снайдера. Представитель США также продолжит борьбу в сетке за бронзовую медаль. Тажудинов выступает за Бахрейн с 2022 года, он является уроженцем Дагестана и воспитанником школы имени Садулаева.

Садулаеву 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также спортсмен является пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и победителем Кубка мира 2020 года.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.