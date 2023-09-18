Хоккеисты "Спартака" Морозов и Бурмистров пропустят матч с московским "Динамо"

Нападающие не примут участия в игре из-за повреждений

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форварды "Спартака" Иван Морозов и Александр Бурмистров пропустят матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" из-за небольших повреждений. Об этом ТАСС сообщил источник.

Матч "Динамо" - "Спартак" пройдет в понедельник и начнется в 19:30 мск.

"Морозов и Бурмистров пропустят игру из-за небольших повреждений", - сказал собеседник агентства.

В первом звене вместо Морозова в качестве центрального нападающего сыграет Ансель Галимов. Во втором звене на позиции центрфорварда вместо Бурмистрова выйдет Андрей Локтионов.

Морозов в 7 матчах набрал 10 очков по системе "гол +пас" (3+7). Бурмистров за такое же количество игр отдал 4 голевые передачи.

"Спартак" занимает третье место в Западной конференции.