18 сентября, 15:44
Чемпионат мира по борьбе

Садулаев может побороться за бронзу на чемпионате мира, несмотря на травму

Как сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, решение будет зависеть от самочувствия спортсмена

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев может побороться за бронзовую медаль чемпионата мира в Белграде. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В понедельник Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым из-за травмы шеи и выбыл из борьбы за золото.

"В штабе российской команды не исключают, что Садулаев еще поборется за олимпийскую лицензию. Решения о снятии нет. Все будет зависеть от его самочувствия и процедуры взвешивания", - сказал Мамиашвили.

Садулаеву 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также спортсмен является пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и победителем Кубка мира 2020 года. 

Теги:
Садулаев, Абдулрашид Булачевич
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