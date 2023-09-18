Садулаев может побороться за бронзу на чемпионате мира, несмотря на травму

Как сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, решение будет зависеть от самочувствия спортсмена

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев может побороться за бронзовую медаль чемпионата мира в Белграде. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В понедельник Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым из-за травмы шеи и выбыл из борьбы за золото.

"В штабе российской команды не исключают, что Садулаев еще поборется за олимпийскую лицензию. Решения о снятии нет. Все будет зависеть от его самочувствия и процедуры взвешивания", - сказал Мамиашвили.

Садулаеву 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также спортсмен является пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и победителем Кубка мира 2020 года.