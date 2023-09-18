Кечинов рассказал, при каких условиях "Спартак" может претендовать на чемпионство

По мнению бывшего футболиста красно-белых, команде нужно решить проблемы в обороне

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" будет иметь возможность побороться за высокие места в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), если решит свои проблемы в обороне. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист красно-белых Валерий Кечинов.

"Спартак" в этом сезоне чемпионата России пропустил 12 мячей при забитых 13.

"Футболисты очень качественно играют у "Спартака", особенно впереди, если подтянут оборону, то, конечно же, шансы будут хорошие. Тем более мы сейчас видим, что все команды теряют очки, и те, кто впереди - "Краснодар", ЦСКА - все теряют. "Спартак" на шестом месте, всего пять очков отделяют от первого", - сказал Кечинов.

В турнирной таблице РПЛ "Спартак" после восьми туров занимает шестое место, набрав 13 очков. Следующим соперником "Спартака" в чемпионате станет московское "Динамо", идущее четвертым с 15 очками.