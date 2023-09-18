Президент "Торпедо" Савин рассказал, что у него нет конфликта с болельщиками

В начале матча Первой лиги с "Енисеем" ряд фанатов столичного клуба скандировали "Савин, уходи!"

ХИМКИ /Московская область/, 18 сентября. /ТАСС/. Лидеры организованной группы футбольных болельщиков "Торпедо" постоянно на связи с руководством команды. Об этом ТАСС рассказал президент московского клуба Ярослав Савин.

В начале домашней встречи 10-го тура Мелбет - Первой лиги между "Торпедо" и "Енисеем" (1:0) болельщики с сектора активной поддержки скандировали "Савин, уходи!"

"Они же не все кричали, пара людей только, но, к сожалению, на общем фоне оказалось слышно, - сказал Савин. - Мы с болельщиками на связи, если кто-то хочет пообщаться, все знают, где встретиться, есть лидеры организованной группы болельщиков, с которыми мы постоянно на связи и с которыми все конструктивно решаем. С организованной группой болельщиков проблем абсолютно нет".

Савин занимает должность президента "Торпедо" с 2 марта 2023 года.

"Торпедо" занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков. В следующем туре команда 22 сентября в гостях встретится с "Камазом" из Набережных Челнов.