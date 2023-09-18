Борец Усманов принес российской команде первую золотую медаль на чемпионате мира

Чемпионат мира по борьбе

В финале спортсмен победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе

БЕЛГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов завоевал золотую медаль на чемпионате мира. Соревнования проходят в Белграде.

В финале в весовой категории до 79 кг Усманов победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. Бронзовые медали завоевали иранец Мохаммад Ноходиларими и украинец Василий Михайлов.

Российские борцы выиграли первую золотую медаль на чемпионате мира в Белграде. Ранее Абасгаджи Магомедов в весовой категории до 61 кг стал серебряным призером соревнований.

Усманову 27 лет, он является победителем индивидуального Кубка мира 2020 года.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.