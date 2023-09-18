Борец Усманов посвятил победу на чемпионате мира матери

Россиянин завоевал золотую медаль в весовой категории до 79 кг

БЕЛГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов посвятил победу на чемпионат мира своей матери. Об этом Усманов рассказал журналистам.

18 сентября Усманов в финале в весовой категории до 79 кг победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе.

"Два дня назад у меня был день рождения, это подарок для меня, - сказал Усманов. - Но все-таки это золото я посвящаю своей маме, сильной духом женщине. Она всегда смотрит мои схватки, переживает за меня. И очень много сделала для меня в жизни. У меня ни грамма сомнений в победе не было. Я настолько был в ней уверен, что ничто не смогло бы меня остановить".

"Я всегда завидовал тем, кто делает круг почета с флагом. Но, к сожалению, мы в этом ограничены. Огромное спасибо моему тренеру чемпиону Европы Махмуду Магомедову. Теперь я и чемпион Европы, и чемпион мира", - добавил Усманов.

Усманову 27 лет, он является победителем индивидуального Кубка мира 2020 года.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.