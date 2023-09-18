Команда Медиалиги 2Drots примет "Химки" в Кубке России на стадионе "Москвич"

Встреча пройдет 28 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский клуб Медиалиги 2Drots проведет домашний матч с подмосковными "Химками" в рамках четвертого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу на столичном стадионе "Москвич". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Встреча пройдет 28 сентября. В первом раунде 2Drots на стадионе "Москвич" победил "Сахалин" (2:0), во втором на выезде оказался сильнее "Мурома" (3:1), а в третьем переиграл в гостях кировское "Динамо" (2:0). "Химки" выступают в Мелбет - Первой лиге.

26 сентября в рамках четвертого раунда "пути регионов" Кубка России "Уфа" примет московское "Торпедо". 27 сентября состоятся матчи "Динамо" (Владивосток) - "Тюмень", "СКА-Хабаровск" - "Сокол", "Рязань" - "Акрон", "Биолог-Новокубанск" - "Черноморец", "Форте" - "Динамо" (Махачкала), СКА (Ростов-на-Дону) - "Нефтехимик", "Амкар" - "Кубань", "Знамя Труда" - "Волгарь", "Динамо" (Брянск) - "Шинник", "Камаз" - "Ленинградец", "Луки-Энергия" - "Енисей", "Ротор" - "Алания", "Текстильщик" - "Родина" и "Леон Сатурн" - "Арсенал".

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" покинут турнир после первого поражения.