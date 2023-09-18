Украинский борец отказался фотографироваться с чемпионом мира Усмановым на пьедестале

Чемпионат мира по борьбе

Василий Михайлов стал бронзовым призером турнира

БЕЛГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Выигравший бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе украинец Василий Михайлов отказался от совместной фотографии с победителем турнира россиянином Ахмедом Усмановым на пьедестале почета. Соревнования проходят в Белграде.

В финале в весовой категории до 79 кг Усманов победил представителя Грузии Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1. Бронзовые медали завоевали Михайлов и иранец Мохаммад Ноходиларими.

После церемонии награждения иранский и грузинский спортсмены сделали совместное фото с Усмановым. Михайлов отказался от участия в процедуре.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.