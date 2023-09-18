"Динамо" обыграло "Спартак" и одержало пятую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 6:3 обыграло столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 120 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Муранов (9-я минута), Максим Джиошвили (17, 36), Дмитрий Рашевский (22) и Егор Петухов (57, 59). У проигравших отличились Даниэль Усманов (22), Павел Порядин (35) и Шэйн Принс (51).

Из-за повреждений матч пропустили нападающие "Спартака" Александр Бурмистров и Иван Морозов. Автор заброшенный шайбы Усманов провел первую встречу в текущем сезоне КХЛ. В составе "Динамо" из-за травм отсутствовали нападающие Егор Морозов и Павел Кудрявцев, а также вратарь Илья Коновалов.

"Динамо" одержало пятую победу подряд и с 12 очками после 8 матчей возглавило турнирную таблицу Западной конференции. "Спартак" потерпел второе поражение подряд. Красно-белые с 9 очками в 8 играх располагаются на 5-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Динамо" 21 сентября на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". "Спартак" в тот же день примет "Барыс" из Астаны.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 8 5 1 0 0 0 2 28-16 12 2 Торпедо 7 5 0 0 0 1 1 26-17 11 3 Сочи 8 4 1 0 0 0 3 25-23 10 4 Локомотив 7 4 1 0 0 0 2 16-16 10 5 Спартак 8 4 0 0 0 1 3 28-27 9 6 Куньлунь РС 8 3 1 0 0 0 4 18-24 8 7 Северсталь 6 3 0 0 0 1 2 25-22 7 8 ЦСКА 8 2 1 0 0 1 4 20-22 7 9 Динамо Мн 6 1 1 0 0 1 3 22-19 5 10 СКА 7 2 0 0 0 0 5 12-16 4 11 Витязь 8 0 0 1 0 1 6 14-31 3