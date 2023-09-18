"Динамо" обыграло "Спартак" и одержало пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 6:3 обыграло столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 120 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Муранов (9-я минута), Максим Джиошвили (17, 36), Дмитрий Рашевский (22) и Егор Петухов (57, 59). У проигравших отличились Даниэль Усманов (22), Павел Порядин (35) и Шэйн Принс (51).
Из-за повреждений матч пропустили нападающие "Спартака" Александр Бурмистров и Иван Морозов. Автор заброшенный шайбы Усманов провел первую встречу в текущем сезоне КХЛ. В составе "Динамо" из-за травм отсутствовали нападающие Егор Морозов и Павел Кудрявцев, а также вратарь Илья Коновалов.
"Динамо" одержало пятую победу подряд и с 12 очками после 8 матчей возглавило турнирную таблицу Западной конференции. "Спартак" потерпел второе поражение подряд. Красно-белые с 9 очками в 8 играх располагаются на 5-й строчке в Западной конференции.
В следующем матче "Динамо" 21 сентября на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". "Спартак" в тот же день примет "Барыс" из Астаны.
1
Динамо М
8
5
1
0
0
0
2
28-16
12
2
Торпедо
7
5
0
0
0
1
1
26-17
11
3
Сочи
8
4
1
0
0
0
3
25-23
10
4
Локомотив
7
4
1
0
0
0
2
16-16
10
5
Спартак
8
4
0
0
0
1
3
28-27
9
6
Куньлунь РС
8
3
1
0
0
0
4
18-24
8
7
Северсталь
6
3
0
0
0
1
2
25-22
7
8
ЦСКА
8
2
1
0
0
1
4
20-22
7
9
Динамо Мн
6
1
1
0
0
1
3
22-19
5
10
СКА
7
2
0
0
0
0
5
12-16
4
11
Витязь
8
0
0
1
0
1
6
14-31
3
1
Металлург
8
5
1
0
0
1
1
25-19
13
2
Ак Барс
8
4
2
0
0
0
2
29-20
12
3
Авангард
6
3
2
0
0
0
1
19-13
10
4
Лада
8
4
0
0
0
1
3
18-17
9
5
Трактор
8
4
0
0
0
1
3
17-19
9
6
Автомобилист
8
3
1
0
0
1
3
20-16
9
7
Салават Юлаев
6
3
1
0
0
0
2
14-10
8
8
Барыс
7
2
0
0
1
2
2
22-20
7
7
Сибирь
7
1
1
1
1
0
3
13-19
7
9
Амур
6
2
0
0
0
0
3
16-17
6
11
Адмирал
6
1
0
0
1
1
3
15-19
4
12
Нефтехимик
7
1
0
0
0
1
5
12-32
3