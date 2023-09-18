18 сентября, 18:52
КХЛ

"Динамо" обыграло "Спартак" и одержало пятую победу подряд в КХЛ

Михаил Терещенко/ ТАСС
Защитник "Динамо" Даниил Пыленков и защитник "Спартака" Егор Савиков
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:3

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 6:3 обыграло столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 120 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Муранов (9-я минута), Максим Джиошвили (17, 36), Дмитрий Рашевский (22) и Егор Петухов (57, 59). У проигравших отличились Даниэль Усманов (22), Павел Порядин (35) и Шэйн Принс (51).

Из-за повреждений матч пропустили нападающие "Спартака" Александр Бурмистров и Иван Морозов. Автор заброшенный шайбы Усманов провел первую встречу в текущем сезоне КХЛ. В составе "Динамо" из-за травм отсутствовали нападающие Егор Морозов и Павел Кудрявцев, а также вратарь Илья Коновалов.

"Динамо" одержало пятую победу подряд и с 12 очками после 8 матчей возглавило турнирную таблицу Западной конференции. "Спартак" потерпел второе поражение подряд. Красно-белые с 9 очками в 8 играх располагаются на 5-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Динамо" 21 сентября на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". "Спартак" в тот же день примет "Барыс" из Астаны.

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Динамо М

8

5

1

0

0

0

2

28-16

12

2

Торпедо

7

5

0

0

0

1

1

26-17

11

3

Сочи

8

4

1

0

0

0

3

25-23

10

4

Локомотив

7

4

1

0

0

0

2

16-16

10

5

Спартак

8

4

0

0

0

1

3

28-27

9

6

Куньлунь РС

8

3

1

0

0

0

4

18-24

8

7

Северсталь

6

3

0

0

0

1

2

25-22

7

8

ЦСКА

8

2

1

0

0

1

4

20-22

7

9

Динамо Мн

6

1

1

0

0

1

3

22-19

5

10

СКА

7

2

0

0

0

0

5

12-16

4

11

Витязь

8

0

0

1

0

1

6

14-31

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

8

5

1

0

0

1

1

25-19

13

2

Ак Барс

8

4

2

0

0

0

2

29-20

12

3

Авангард

6

3

2

0

0

0

1

19-13

10

4

Лада

8

4

0

0

0

1

3

18-17

9

5

Трактор

8

4

0

0

0

1

3

17-19

9

6

Автомобилист

8

3

1

0

0

1

3

20-16

9

7

Салават Юлаев

6

3

1

0

0

0

2

14-10

8

8

Барыс

7

2

0

0

1

2

2

22-20

7

7

Сибирь

7

1

1

1

1

0

3

13-19

7

9

Амур

6

2

0

0

0

0

3

16-17

6

11

Адмирал

6

1

0

0

1

1

3

15-19

4

12

Нефтехимик

7

1

0

0

0

1

5

12-32

3

  

Теги:
КХЛ
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