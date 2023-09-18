РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА по вопросу возвращения сборных и клубов к турнирам

17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся на международную арену только после окончания специальной военной операции

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) находится в диалоге с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу возвращения российских команд к международным соревнованиям. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям под эгидой организации только после окончания специальной военной операции.

"РФС находится в диалоге с ФИФА и УЕФА и последовательно доносит позицию о необходимости возвращения России к официальным международным соревнованиям. Мы ориентируемся на прямую коммуникацию с международными футбольными организациями. Ее содержание по договоренности сторон остается непубличным, однако существенно отличается от спекуляций и интерпретаций, публикуемых в прессе", - рассказали в службе коммуникаций РФС.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.