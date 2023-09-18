Чемпион России 2022 года конькобежец Семирунний решил выступать за сборную Польши

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев отметил, что карантин будет составлять 24 месяца

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Чемпион России 2022 года по конькобежному спорту на дистанции 10 000 метров Владимир Семирунний принял решение выступать за сборную Польши. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"Мы получили заявление от Семируннего и бумагу из польской федерации о намерении выступать [за Польшу]. Мы уведомили Минспорт, но необходимо оригинальное заявление спортсмена. Далее будут те же шаги, как и в предыдущих случаях, карантин будет составлять 24 месяца", - отметил Гуляев.

"О причинах решения спортсмен нас не уведомлял, что касается уровня, то бегает и бегает. В России котируется, на мировом уровне - нет", - добавил глава Союза конькобежцев России.

Семируннему 20 лет. В 2023 году он стал серебряным призером чемпионата России в классическом многоборье.

Ранее исполком Союза конькобежцев России разрешил шестикратному бронзовому призеру чемпионатов мира Елизавете Голубевой и Кристине Силаевой выступать за сборную Казахстана.