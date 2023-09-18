Диц: хоккеистам ЦСКА придает уверенность игра вратарей Федотова и Шарыченкова

В понедельник ЦСКА уступил "Локомотиву" со счетом 1:2

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Игра вратарей Александра Шарыченкова и Ивана Федотова придает уверенность хоккеистам ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал защитник армейцев Даррен Диц.

"Знаю, что эти ребята играют за нами, это очень хорошо. Это дает нам уверенность. Мы будем продолжать работать, победы впереди будут", - сказал хоккеист.

18 сентября ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги дома уступил ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:2. "Была хорошая игра, многое получалось и многое не получалось у нас, - отметил Диц. - Конечно, хотелось бы, чтобы реализация была получше у нас, одного гола мало. Большинство, наверное, хотелось бы тоже играть лучше. Но было много положительных моментов, особенно во втором и третьем периодах. Конечно, мы хотели добавить и сравнять, моменты были, просто шайба не зашла. Где-то неудачно она отскочила, где-то прыгнула, но так бывает".

"Чем "Локомотив" отличался от "Спартака"? Сложно сравнивать командно, потому что игра дается по-другому каждый раз. Но "Локомотив" очень строго играет в обороне, мы это знали, особенно в средней зоне хорошо устроились, было тяжело пройти среднюю зону. Наверное, это была такая самая большая разница между этими играми", - добавил защитник ЦСКА.

ЦСКА набрал семь очков в восьми матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Счет на табло. Мы не довольны результатом, - сказал Диц. - Но мы знаем, что сезон длинный, работаем каждый день над этим. Будем исправляться".

"Локомотив" победил за счет характера

Нападающий "Локомотива" Ярослав Лихачев отметил, что команда победила благодаря характеру. "Считаю, что сегодня была командная победа, сыграли по установке, каждый бился друг за друга, - отметил Лихачев. - Если кто-то ошибся, то партнеры страхуют того, кто ошибся. Поэтому мы за счет этого выиграли, за счет характера тоже".

На старте сезона "Локомотив" также победил петербургский СКА (3:2). "Чем по играм отличаются ЦСКА и СКА? Оба соперника очень сильные, с ЦСКА и со СКА были такие накаленные игры, это, наоборот, мотивирует еще больше. Такие матчи интереснее играть. Есть ли сейчас какие-то отличия? В принципе, нет, мы просто больше обращаем внимания на свою игру", - добавил Лихачев.

21 сентября ЦСКА на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой", "Локомотив" днем ранее в гостях встретится с минским "Динамо".