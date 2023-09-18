Спортивный директор "Динамо" назвал захватывающей игру КХЛ со "Спартаком"

Бело-голубые одержали победу со счетом 6:3

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Динамо" и "Спартаком" получился зрелищным и захватывающим, голы забивались на любой вкус. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин.

"Динамо" в понедельник обыграло "Спартак" со счетом 6:3. У "Спартака" отсутствовали два ведущих центрфорварда - Иван Морозов и Александр Бурмистров.

"Отсутствие этих игроков никак не повлияло на нашу игру - мы играли в свой хоккей, и у нас тоже есть травмированные ребята. Сезон длинный, постоянно будет кто-то выпадать. Да, мы выдали хороший первый период, а во втором ребята, возможно, расслабились или подумали, что так и будет продолжаться дальше", - сказал Сопин.

"Понятно, что "Спартак" будет отыгрываться, идти вперед. Мы привезли себе глупые ошибки, особенно второй гол, пропущенный в большинстве. Но сегодня были голы на любой вкус, игра была зрелищной, захватывающей", - добавил спортивный директор "Динамо".

"Динамо" одержало пятую победу подряд и с 12 очками после восьми матчей возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче бело-голубые 21 сентября на выезде сыграют с хабаровским "Амуром".