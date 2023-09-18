Порядин: матч "Спартака" и "Динамо" в КХЛ по накалу был сравним с уровнем плей-офф

Бело-голубые одержали победу со счетом 6:3

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Поединок Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Спартаком" и "Динамо", прошедший в понедельник, по своему накалу был сопоставим с уровнем игр плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Павел Порядин.

"Спартак" уступил "Динамо" на "ВТБ-Арене" со счетом 3:6. До этого красно-белые провели дерби с ЦСКА, уступив со счетом 2:3 в овертайме.

"Такие матчи отнимают много энергии, сил, сама игра по накалу была уровня плей-офф, - сказал Порядин. - Думаю, мы отошли в первом периоде от своей игры, надо было действовать ближе друг к другу. Где-то понимали, что "Динамо" побежит вперед, и надо было найти золотую середину. Но мы не опустили руки, могли переломить ход игры и имели возможность сравнять счет".

Порядин стал автором забитого гола у "Спартака", при этом его команда играла в меньшинстве. "Любой гол, особенно когда ты догоняешь соперника в счете, добавляет сил. Сопернику, если ты забиваешь в меньшинстве, может подавить настроение. Я даже не видел, что шайба зашла, и даже не успел порадоваться", - рассказал форвард.

По словам защитника "Спартака" Егора Зайцева, игроки после предыдущего матча с ЦСКА не были выхолощены. "Мы не ищем никаких отговорок, но первые два наших центральных нападающих не смогли принять участие в матче, из-за чего тренерскому штабу пришлось перекраивать все тройки, и тяжело с ходу выдать какую-то химию. Ужасно провели первый период - мы это знаем, оправданий не ищем, в любом составе должны показывать свой хоккей", - подчеркнул он.

"Во втором периоде мы вернулись в игру, а в третьем стали показывать свой хоккей. Чуть-чуть больше везения, и я уверен, что мы бы отыгрались", - добавил защитник.