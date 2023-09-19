"Спартак" и "Динамо" проведут матчи в Кубке России по футболу

"Динамо" в гостях сыграет с "Краснодаром", "Спартак" на выезде встретится с "Пари Нижний Новгород"

ТАСС, 19 сентября. "Краснодар" примет московское "Динамо" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча пройдет на стадионе "Краснодар".

"Краснодар" и "Динамо" играют в группе D вместе с московским "Спартаком" и "Пари Нижний Новгород". "Спартак" возглавляет квартет, набрав в трех матчах девять очков из девяти возможных, на втором месте идет "Динамо" (четыре очка), за ним следуют "Краснодар" (три) и "Пари НН" (два). Команды встречались во втором туре, тогда московская команда одержала победу со счетом 4:3. Также они играли в первом туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), где "Краснодар" одержал гостевую победу (3:1).

Хозяева подошли к матчу против столичного клуба без травм и дисквалификаций. У "Динамо" под вопросом участие в игре защитника Сергея Паршивлюка, а также полузащитников Даниила Фомина и Луки Гагнидзе, которые пропустили прошлый матч чемпионата из-за повреждений.

Двукратный обладатель Кубка России, бывший игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин рассказал ТАСС, что считает "Краснодар" фаворитом предстоящей встречи. "Я думаю, что "Краснодар" будет фаворитом, сейчас они лидируют в чемпионате, и матч будет проходить на их поле, но кубковые матчи всегда отличаются. "Динамо" в этом сезоне показывало, что умеет обыгрывать большие команды. Думаю, пока турнирных угроз над командами нет, поэтому они могут играть в свое удовольствие", - отметил собеседник агентства.

Матч "Краснодар" - "Динамо" начнется в 15:00 мск.

"Спартак" может досрочно выйти в плей-офф

В другом матче игрового дня "Спартак" в гостях сыграет с "Пари НН". Предыдущая встреча этих двух команд в турнире завершилась волевой победой красно-белых (5:4). В случае победы в основное время "Спартак" гарантирует себе место в "плей-офф пути РПЛ". Матч начнется в 17:15 мск.

Одновременно с ним в Калининграде начнется встреча местной "Балтики" и самарских "Крыльев Советов". Команды играют в группе C вместе с петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом". "Балтика" единолично возглавляет квартет, имея в активе девять очков, за ней следуют "Зенит" (шесть очков), "Ахмат" (три очка) и "Крылья Советов" (ни одного очка). Предыдущий матч кубка страны между "Балтикой" и "Крыльями Советов" завершился со счетом 3:2 в пользу калининградцев.

Программа четвертого тура группового этапа продолжится 20 сентября матчами "Урал" - "Локомотив", ЦСКА - "Сочи", "Рубин" - "Ростов" и "Ахмат" - "Зенит". 21 сентября тур завершится встречей "Оренбурга" с "Факелом".

О Кубке России

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами первого тура группового этапа "пути РПЛ". По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".