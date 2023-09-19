СМИ: клуб из ОАЭ "Аль-Вахда" договорился об аренде футболиста "Зенита" Бакаева

Соглашение будет рассчитано до конца текущего сезона

ТАСС, 19 сентября. Футбольный клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ достиг договоренности об аренде полузащитника петербургского "Зенита" Зелимхана Бакаева. Об этом сообщает портал UAE Kick.

По информации источника, арендное соглашение будет заключено до конца текущего сезона.

Бакаеву 27 лет, он перешел в "Зенит" из "Спартака" в 2022 году. В составе петербургской команды полузащитник стал чемпионом России и двукратным победителем суперкубка страны. За "Спартак" Бакаев выступал с 2014 года, сезон-2018/19 он провел в аренде в тульском "Арсенале". В составе столичной команды в 2021 году Бакаев стал обладателем Кубка России.

В составе сборной России Бакаев провел 13 матчей и забил 1 гол.