В Москве пройдет финал Гран-при России по нардам с призовым фондом 5 млн рублей

В ближайшее время планируется провести серию подобных турниров

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Финал Гран-при России по нардам с призовым фондом 5 млн рублей пройдет в Москве 24 сентября. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин.

"У нас большие планы на развитие нард в стране, - сказал Авсецин. - Гран-при России является первым крупным турниром для нашей федерации, в нем принимают участие большое количество спортсменов, идет самая настоящая борьба за выход в финал. К слову, на кону стоят 5 млн рублей. В ближайшее время мы планируем объявить о серии подобных турниров, в которых ставим задачу объединить нардистов по всей России".

"А глобально ставим цель подготовить и вырастить будущего чемпиона мира - россиянина. В нарды играют тысячи людей в нашей стране, и мы хотим дать им не только ощущение хобби, но и настоящие эмоции спортивной борьбы. Также в рамках Гран-при мы проведем турнир среди звезд, имена которых раскроем в ближайшее время", - добавил собеседник агентства.

По информации ТАСС, одним из участников звездного турнира может стать президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.