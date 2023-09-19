Защитник "Спартака" Бабич рассказал, что команде бывает сложно открыть счет в матче

Сербский футболист отметил, что в России хороший уровень футбола

ТАСС, 19 сентября. Футболистам московского "Спартака" бывает непросто забить первый гол в играх, поскольку команда сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны соперника. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник "Спартака" Срджан Бабич.

"Каждая команда хочет отнять очки у "Спартака", нам бывает сложно открыть счет в матче. Уровень футбола в России хороший", - сказал Бабич.

16 сентября "Спартак" дома со счетом 1:0 победил "Сочи" в восьмом туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), Бабич забил единственный гол на первой добавленной ко второму тайму минуте. "Спартак" занимает шестое место с 13 очками. 19 сентября красно-белые в гостях сыграют с "Пари Нижний Новгород" в четвертом туре группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.