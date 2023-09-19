Британский юрист Артур представит РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Валиевой

Сотрудники РУСАДА примут участие в заседаниях в онлайн-формате

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Независимый юрист из Великобритании Грэм Артур будет представлять интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"Представлять интересы РУСАДА в CAS очно будет юрист Грэм Артур, сотрудники РУСАДА примут участие в заседаниях онлайн", - сказали в пресс-службе. Артур ранее уже представлял интересы Российского антидопингового агентства в CAS при рассмотрении ряда других дел.

Артур являлся членом рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО, он входит в классификационный комитет Международного паралимпийского комитета. В период с 2010 по 2016 год Артур был директором по правовым вопросам Национальной антидопинговой организации Великобритании (UKAD), отвечая за большое количество судебных преследований и расследований нарушений антидопинговых правил.

Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26-28 сентября, 29 сентября - резервный день. Валиева даст показания в режиме видео-конференц-связи. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.