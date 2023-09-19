19 сентября, 07:00,
обновлено 19 сентября, 07:17
Фигурное катание

Поздняков не рассчитывает на справедливость CAS в деле фигуристки Валиевой

Александр Щербак/ ТАСС
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ ТАСС

Глава Олимпийского комитета России считает, что система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения, поэтому сложно рассчитывать на справедливость Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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"Система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения, - сказал Поздняков. - С моей точки зрения, рассчитывать на справедливость CAS можно все меньше".

Ранее CAS опубликовал порядок слушаний по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании. Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26-28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Валиева и представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дадут свои показания по видео-конференц-связи.

Всемирное антидопинговое агентство настаивает на том, чтобы Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Валиева считает свои действия непреднамеренными и рассчитывает вернуть золото чемпионата России, которого она лишилась в результате аннулирования ее результатов после взятия пробы.

В начале слушаний каждая сторона спора выступит с краткими вступительными заявлениями, после чего свои показания дадут свидетели, а также будут рассмотрены другие доказательства. CAS отмечает, что дата объявления решения остается неизвестной. Решение можно будет оспорить только в Верховном суде Швейцарии.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. 

Теги:
Фигурное катаниеПоздняков, Станислав АлексеевичВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
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