Поздняков назвал шизофренией отказ украинцев от рукопожатий

В понедельник выигравший бронзу на чемпионате мира по борьбе украинец Василий Михайлов отказался от совместной фотографии с победителем турнира россиянином Ахмедом Усмановым на пьедестале

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает отказ украинских спортсменов от рукопожатий с россиянами на международных соревнованиях шизофренией. Такое мнение Поздняков высказал журналистам.

"Первая ситуация произошла на Олимпиаде в Токио, когда был шум из-за фотографии украинской спортсменки с [Марией] Ласицкене. Сейчас вот эта ситуация. Шизофрения продолжается", - сказал Поздняков.

18 сентября выигравший бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе в Сербии украинец Василий Михайлов отказался от совместной фотографии с победителем турнира россиянином Ахмедом Усмановым на пьедестале почета.