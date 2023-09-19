Поздняков объяснил разницу между санкциями МОК в 2018 и 2023 годах

Глава Олимпийского комитета России отметил, что существуют большая разница по финансированию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены в 2018 году представляли Олимпийский комитет России (ОКР), сейчас из-за положений Международного олимпийского комитета (МОК) они могут выступать как индивидуальные атлеты. Об этом ТАСС рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

"Большая разница по финансированию между 2018 годом и сейчас, - сказал Поздняков. - Тогда спортсмены представляли Олимпийский комитет России, сейчас же они будут как индивидуальные атлеты. МОК, руководствуясь своими положениями, фактически запретил нам финансировать нейтральных атлетов".

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Ряд федераций последовали рекомендациям МОК, однако остальные продолжают не допускать россиян и белорусов к международным стартам.

В 2018 году российские спортсмены выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане из-за допинговых санкций МОК в нейтральном статусе как олимпийские атлеты из России.