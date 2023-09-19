19 сентября, 07:27,
обновлено 19 сентября, 07:41
Летние олимпийские виды спорта

Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира по борьбе

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Абдулрашид Садулаев
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Такое решение было принято по рекомендации врача

БЕЛГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира по вольной борьбе в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Садулаев снялся с соревнований по рекомендации врача. 18 сентября Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым из-за травмы шеи и выбыл из борьбы за золото. 19 сентября Садулаев мог побороться за бронзу турнира, которая гарантировала бы ему получение олимпийской лицензии.

Садулаеву 27 лет, он является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также спортсмен является пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и победителем Кубка мира 2020 года.

Чемпионат мира по борьбе завершится 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.  

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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