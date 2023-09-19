В Госдуме открылась выставка к 100-летию ЦСКА

На выставке представлены призы, кубки, фотографии, дипломы и грамоты, завоеванные армейскими спортсменами в разные периоды

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная 100-летнему юбилею Центрального спортивного клуба армии, открылась во вторник в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Выставка организована комитетом Госдумы по физической культуре и спорту совместно с армейским клубом и получила название "ЦСКА - 100 лет побед". В церемонии открытия приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, начальник ЦСКА Артем Громов, президент Федерации хоккея России и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, двукратная олимпийская чемпионка гимнастка Светлана Хоркина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

"ЦСКА всегда был в авангарде спорта и стоял на защите рубежей нашей Родины как в военное, так и в мирное время, - сказал Матыцин. - Мы гордимся тем, что армейцы завоевали более 400 олимпийских медалей и что они продолжают победные традиции. ЦСКА ведет работу по формированию стабильной системы развития спорта".

Выставка посвящена разным поколениям спортсменов, высшим спортивным достижениям. На ней представлены призы, кубки, фотографии, дипломы и грамоты, завоеванные армейскими спортсменами в разные периоды вековой истории.

Официальным днем основания ЦСКА считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошел футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы. Москвичи впервые увидели команду с неизвестной прежде спортивной эмблемой ОППВ (Опытно-показательная военно-спортивная площадка Всевобуча). Она образовалась при Центральном управлении военной подготовки трудящихся на базе еще дореволюционного Общества любителей лыжного спорта, располагалась в Сокольническом парке Москвы и стала первой центральной спортивной организацией Красной армии.

ЦСКА воспитал 422 олимпийских чемпионов, 1 736 чемпионов мира, 3 752 чемпионов Европы, 15 468 чемпионов СССР и России.