Мамиашвили прокомментировал травму двукратного олимпийского чемпиона Садулаева

От травм никто не застрахован, подчеркнул президент Федерации спортивной борьбы России

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Никто не застрахован от травм, в том числе двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее стало известно, что Садулаев по рекомендации врача снялся с чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде.

"От травм не застрахован ни один человек. Главное, что он жив-здоров", - сказал Мамиашвили.

18 сентября Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым из-за травмы шеи и выбыл из борьбы за золото. 19 сентября Садулаев мог побороться за бронзу турнира, которая гарантировала бы ему получение олимпийской лицензии.