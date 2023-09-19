Матыцин надеется на то, что голос разума восторжествует в МОК

Наложенные санкции политизированы и носят дискриминационный характер, отметил министр спорта

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется на разумное решение вопроса о допуске российских спортсменов на мировую арену со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций. Об этом Матыцин рассказал журналистам.

"Наша позиция не меняется, мы едины в понимании того, что санкции политизированы и носят дискриминационный характер. На всех площадках мы отстаиваем интересы наших спортсменов, но мы должны занимать проактивную позицию. Мы надеемся, что в плане допуска наших спортсменов голос разума восторжествует в международных федерациях и МОК", - сказал Матыцин.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Ряд федераций последовали рекомендациям МОК, однако остальные продолжают не допускать россиян и белорусов к международным стартам.