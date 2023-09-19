Роднина заявила, что не поддерживает запрет на исполнение программы на музыку Rammstein

Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что надо объяснить, почему Петру Гуменнику запретили ее исполнять

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не выступает за запрет короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на музыку немецкой группы Rammstein. Об этом Роднина заявила ТАСС.

"Я не говорила такого, - ответила Роднина на вопрос, поддерживает ли она запрет программы. - Я считаю, что ему нужно было повнимательнее выбирать музыку. И нет ничего страшного в том, что ему ее запретили, у нас такое происходит не в первый раз".

"Политические мотивы ее отмены? Я не знаю, по каким мотивам, я только знаю, что в свое время Игорь Бобрин тоже был в такой ситуации. Сейчас мы просто гадаем, надо объяснить, почему ему запретили ее исполнять. А сейчас журналисты быстрее олимпийцев: схватят информацию и первыми бегут ее передавать, а что потом будет - не волнует", - отметила она.

16 сентября во время открывавших сезон контрольных прокатов сборной России Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу, не назвав конкретную причину отказа от новой постановки. На следующий день тренер фигуриста Вероника Дайнеко опубликовала в социальной сети сообщение, из которого стало известно, что на программу поступила жалоба в Минспорт и общероссийские федерации по зимним видам спорта от малоизвестного общественного деятеля, которому не понравилось, что российский фигурист поставил программу на песню немецкой группы. Тренер, передавая содержание жалобы, написала, что "Rammstein - это непатриотично".

Министр спорта РФ Олег Матыцин в понедельник сообщил, что ведомство не вмешивалось в этот вопрос. Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подчеркнул, что организация не запрещала Гуменнику исполнять новую программу. Вместе с тем Дайнеко отметила, что федерация рекомендовала не выступать под музыку немецкой группы. Будущее программы остается неизвестным.