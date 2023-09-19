Сопин считает, что хоккеисты московского "Динамо" еще не находятся на пике формы

Столичный клуб одержал победы в последних пяти играх

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" еще не находятся на пике формы, несмотря на серию побед в регулярном чемпионате. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин.

"Такие победы, как над ЦСКА, СКА и "Спартаком", добавляют в первую очередь уверенности, осознания того, что эти команды можно и нужно обыгрывать. В прошлом году матчи с ними были все равные, много было овертаймов и буллитов, но основную часть этим соперникам мы проигрывали, - сказал Сопин. - Сейчас такие победы должны вселить ребятам уверенность и понимание, что они могут обыграть таких сильных оппонентов".

"Динамо" одержало победы в последних пяти матчах, в том числе над столичными ЦСКА и "Спартаком", петербургским СКА.

В восьми матчах "Динамо" потерпело только два поражения и возглавляет Западную конференцию с 12 очками. "В начале было много критики и вопросов, когда мы проиграли СКА и "Магнитке", но ребята адаптируются, притираются. Думаю, все идет шаг за шагом, ребята постепенно прибавляют. Я не хочу сказать, что мы вышли сейчас на какой-то суперуровень, набрали сумасшедшую форму и находимся на пике. У нас есть определенные сложности в каждом матче, но ребята прибавляют, многие связки начинают работать", - подчеркнул он.

Ранее вратарь Илья Коновалов и нападающий Егор Морозов были внесены в список травмированных "Динамо". "Думаю, через несколько дней Коновалов с Морозовым должны вернуться на площадку", - сказал Сопин.