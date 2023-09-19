Чесноков считает, что теннисист Джокович сохранит первое место в рейтинге

Ранее сербский теннисист принял решение сняться с турнира в Шанхае

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович имеет огромный отрыв от ближайших преследователей в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), поэтому он сохранит звание первой ракетки мира до конца года. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я думаю, что Джокович сохранит лидерство в рейтинге до конца сезона, пропуск турнира в Шанхае ему не должен навредить, - сказал Чесноков. - Сейчас ему нужно защищать только победу на Итоговом турнире и финал "Мастерса" в Париже. Даже если он не защитит все свои очки, я не думаю, что Алькарас или Медведев смогут его обойти, им нужно выигрывать практически все".

В активе Джоковича 11 795 рейтинговых очков. На втором месте находится испанец Карлос Алькарас (8 535), тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (7 280). Ранее Джокович принял решение сняться с турнира ATP серии "Мастерс" в Шанхае.

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, на его счету 24 титула. Серб семь раз заканчивал сезон в статусе первой ракетки мира, что также является рекордом. Всего Джокович выиграл 96 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).