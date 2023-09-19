Руководство СКА не будет делать опрометчивых шагов в отношении тренерского штаба

Петербургский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство петербургского СКА не намерено делать никаких опрометчивых шагов по отношению к тренерскому штабу команды после пяти поражений подряд в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

"Эта ситуация связана с тем, что команда обновилась, требуется время для притирки, наигрывания комбинаций, в том числе и в большинстве. К сожалению, ряд травм помешал этому процессу, - сказал Медведев. - Но завтра матч с "Северсталью", и я думаю, что серия поражений прервется".

На данный момент СКА занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав набрав четыре очка в семи играх. В последний раз команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу 4 сентября - на выезде обыграла тольяттинскую "Ладу" (3:0)

Глава совета директоров дал понять, что никаких изменений в тренерском штабе СКА не планируется. "Быстро только кошки родятся. Никаких опрометчивых шагов делаться не будет. Тренерский штаб знает требования и цели, находится в постоянном диалоге с советом директоров и его председателем. У нас, к сожалению, любят концентрироваться на негативе, но это позволит веселее выходить из этого непростого периода", - подчеркнул Медведев.

В следующем матче СКА 20 сентября примет череповецкую "Северсталь". Встреча начнется в 19:30 мск.