Умер тренер олимпийских чемпионов батутистов Москаленко и Караваевой Виталий Дубко

Ему было 87 лет

ТАСС, 19 сентября. Заслуженный тренер СССР и России по прыжкам на батуте Виталий Дубко умер на 88-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

"Выражаю искренние соболезнования родным Виталия Федоровича Дубко, всем жителям города, - написал Наумов. - Не стало легенды отечественного спорта, почетного гражданина Краснодара, Героя труда Кубани. Он по праву останется в наших сердцах выдающимся тренером и наставником, воспитавшим чемпионов мира и Олимпийских игр по прыжкам на батуте, лучшим тренером мира по этому виду спорта. Именем Виталия Федоровича названа краснодарская спортивная школа, где его воспитанники с гордостью продолжают дело любимого наставника и растят новых чемпионов".

Дубко возглавлял команду России по прыжкам на батуте на Олимпийских играх 2000 и 2004 годов. На Олимпиаде 2000 года прыжки на батуте впервые были представлены в программе Игр, олимпийскими чемпионами стали россияне Александр Москаленко и Ирина Караваева. Дубко также был почетным членом исполнительного комитета Федерации прыжков на батуте России.