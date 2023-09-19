Третьяк допустил проведение Кубка Первого канала 2023 года на "СКА-Арене"

Решение будет принято до конца недели, отметил глава Федерации хоккея России

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кубок Первого канала по хоккею может пройти на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

14 сентября Континентальная хоккейная лига объявила, что традиционный Матч звезд пройдет на "СКА-Арене" 9 и 10 декабря. Кубок Первого канала состоится на неделе с 11 по 17 декабря.

"Мы еще не решили [по выбору арены турнира], выбираем между Москвой и "СКА-Ареной". На этой неделе примем решение", - сказал Третьяк.

Международный турнир с участием национальных сборных традиционно проводится в декабре в Москве. В последний раз матчи соревнований не в столице игрались в Санкт-Петербурге, где в 2018 году под крышей домашнего стадиона футбольного клуба "Зенит" "Газпром-Арене" был побит рекорд посещаемости хоккейных матчей в России. Матч между командами России и Финляндии 16 декабря посетил 71 381 зритель. Предыдущее достижение было установлено в 1957 году на чемпионате мира в Москве: матч сборных СССР и Швеции на Большой спортивной арене в Лужниках (4:4) собрал 55 тыс. зрителей.

"СКА-Арена" станет самым большим по вместимости хоккейным стадионом в Европе. На хоккейных матчах она сможет принять до 21,5 тыс. человек, а на концертах - до 23 тыс.