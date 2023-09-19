ФХР пока изучает предложения по проведению турнира среди команд стран БРИКС

В начале июля Роман Ротенберг сообщил о подписании с остальными странами - участницами БРИКС меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) находится на стадии изучения различных предложений по проведению турнира среди команд из стран БРИКС. Об этом ТАСС рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

"Пока мы только рассматриваем разные предложения, изучаем. Посмотрим, как будет дальше", - сказал Третьяк.

В начале июля первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил ТАСС о подписании с остальными странами - участницами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея. Директор Бразильской конфедерации ледовых видов спорта Салвадор Феррейра также сообщил агентству о получении от ФХР приглашения на спортивные мероприятия с участием стран БРИКС.