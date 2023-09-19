Травмы, нагрузки и звезды не в форме. Причины неудачного старта СКА в КХЛ

В семи первых матчах сезона петербургский клуб одержал две победы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА потерпел пять поражений подряд в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Причинами кризиса можно назвать обилие травм среди игроков, а также то, что звездные новички команды по ряду причин не показывают хоккей, который от них ожидают.

В семи матчах команда Романа Ротенберга одержала только две победы: первых играх сезона сезона она на выезде обыграла московское "Динамо" (2:1) и тольяттинскую "Ладу" (3:0). Последняя на сегодняшний день победа датирована 4 сентября. Черная серия вместила в себя выездные игры с нижегородским "Торпедо" (3:4) и ярославским "Локомотивом" (2:3), домашние встречи с принципиальными соперниками - московскими "Спартаком" (0:3) и "Динамо" (1:3), а также матч с новосибирской "Сибирью " (1:2). СКА повторил антирекорд из пяти поражений подряд, показанный в сезоне-2019/20, а шесть поражений кряду у него было в ноябре 2021 года. В среду петербургская команда завершит домашнюю серию матчем с череповецкой "Северсталью", а затем отправится в непростой выезд на Дальний Восток.

Поражения отбросили СКА перед третьей полноценной неделей регулярного чемпионата на предпоследнее место в Западной конференции. Катастрофой, конечно, это называть нельзя, так как впереди еще 61 игра. Однако неудачи и нынешнее место СКА в таблице сейчас являются главной темой обсуждения того, что происходит в КХЛ.

СКА оптимистично завершал подготовку к нынешнему сезону, убедительно сыграв на турнире имени Н. Г. Пучкова, пускай даже хоккеисты выступали на нем под нагрузками после традиционных тяжелых сборов в Новогорске, на которых закладывается функциональная подготовка. В этой ситуации ставка делалась в том числе и на мастерство звездных новичков. Это показал первый матч сезона с "Динамо", в котором первый гол забил пришедший из омского "Авангарда" Сергей Толчинский с передачи приехавшего из Северной Америки Александра Гальченюка, а Толчинский принял участие и в победной шайбе в большинстве.

Только в одной игре из семи СКА выглядел наголову выше соперника - во встрече против вернувшейся в КХЛ "Лады". В последующих матчах и "Торпедо", и "Локомотив" при отсутствии какой-либо боязни перед гостями нашли в себе силы переломить ход неудачно складывающихся встреч. "Спартак" подавил СКА в первых двух периодах тотальным контролем шайбы. Против игры столичного "Динамо" в большинстве не может сейчас устоять никто, а "Сибирь" продемонстрировала спортивную злость и волю к победе после трех поражений подряд.

Ротенберг при этом не раз обращал внимание как на качество льда, так и на работу судей. В матче с "Торпедо" главный тренер СКА указал на нарушение численного состава у нижегородцев при обоюдном удалении в концовке матча, чего не заметили арбитры. За это тогда его оштрафовала лига. Удален он был и в матче с "Сибирью".

Поддержка со стороны руководства клуба

В таблице Западной конференции позади СКА только подмосковный "Витязь", который в восьми играх одержал лишь одну победу. Но о тренерских отставках ни в "Витязе", ни в СКА речи пока не идет. Тем более петербургская команда имеет куда более мощный потенциал для стабилизации ситуации.

Ротенберг имеет весьма прочную поддержку и большое доверие руководства клуба в лице Александра Медведева, который работает с нынешним главным тренером в системе СКА 16 лет. В июле этого года было объявлено о заключении нового пятилетнего контракта Ротенберга со СКА, в то же время он покинул пост гендиректора клуба.

"Никаких опрометчивых шагов делаться не будет. Тренерский штаб знает требования и цели, находится в постоянном диалоге с советом директоров и его председателем. У нас, к сожалению, любят концентрироваться на негативе, но это позволит веселее выходить из этого непростого периода", - сказал ТАСС председатель совета директоров петербургского клуба Медведев.

Совмещать посты гендиректора и главного тренера Ротенберг стал по ходу сезона-2021/22, заменив Валерия Брагина. Тогда уже было понятно, что Ротенберг контролировал тренерский процесс. Не зря президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью ТАСС сравнил работу Ротенберга с работой Виктора Тихонова и Анатолия Тарасова, говоря о том, что все они выполняли и менеджерскую функцию, собирая тренерский штаб.

Пока неизвестно, когда СКА сыграет в сезоне оптимальным составом. Травмы преследуют клуб еще с предыдущего сезона. Целый год пропустит форвард Артем Швец-Роговой, чуть было не распрощался с хоккеем молодой Кирилл Танков, которого в матче фарм-клуба СКА во Всероссийской хоккейной лиге в сентябре 2022 года толкнули головой в борт, что привело к операции на шейном позвонке. Уже в августе в поединке с "Сибирью" на турнире имени Н. Г. Пучкова травму получил силовой нападающий Захар Бардаков. Ротенберг обвинил соперника в грязной игре, а про главного тренера новосибирцев Дэвида Немировски сказал, что тот приехал в Россию из "пивной лиги".

Бардаков вернулся в строй спустя две недели к матчу со "Спартаком", в котором СКА потерял Андрея Педана. Один из ключевых защитников команды неудачно попытался провести силовой прием и ударился о борт, выбыв на длительное время. Ни одного матча не провел пока и другой опытный игрок обороны Артем Земченок, который восстанавливается после болезни.

В поисках оптимальных сочетаний

Лидером СКА по набранным очкам является Александр Никишин (шесть очков) - лучший защитник сезона-2022/23. По четыре очка на счету Толчинского и пришедшего этим летом из минского "Динамо" Владимира Алистрова. Пока только набирают форму бывший одноклубник Толчинского по "Авангарду" Арсений Грицюк, который пропустил первые четыре матча сезона и уже забил "Динамо", а также Гальченюк, приехавший в Санкт-Петербург без нормальной предсезонной подготовки. Сын известного советского и белорусского игрока, Гальченюк сначала получал достаточно игрового времени, однако в предпоследней игре, с "Динамо", провел лишь около четырех минут в первом периоде, после чего на лед больше не выходил.

Также малозаметен и канадец Брендэн Лайпсик, которого Ротенберг назвал одним из самых техничных легионеров в КХЛ. Можно допустить, что результаты у петербургской команды улучшаться после того, как игроки СКА оправятся от последствий тяжелых предсезонных нагрузок, наберут форму недавно травмированные хоккеисты и вернутся в строй те, у кого есть повреждения сейчас. К примеру, в третьих периодах матчей со "Спартаком" и "Сибирью" армейцы доминировали на площадке, имея по несколько десятков моментов.

"В третьем периоде было наше тотальное преимущество, тотальное владение шайбой. Надо рваться на пятак, зарабатывать большинство. Все это достигается через тренировки и работу. Мы в этом добавим - это тонкие настройки. Добавим в этом - будем забивать больше голов", - рассказал Ротенберг после матча с "Сибирью".

Продолжается поиск оптимальных сочетаний. В частности, в игре с новосибирской командой Толчинский и Грицюк играли в одном звене, чего не было раньше. Не вписался в схемы выбранный "Филадельфией" в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под седьмым номером Матвей Мичков. На летнем турнире в Сочи он впервые играл на позиции центрального нападающего в звене с Иваном Демидовым, который может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ спустя год. Но после начала сезона, учитывая игровой кризис, Ротенберг не решился довериться Мичкову, и тот, проведя за СКА один матч, ушел в аренду в "Сочи", как и год назад.

Нестабильной в СКА можно назвать и вратарскую линию. Летом в клуб на позицию первого номера перешел швед Юхан Маттссон из екатеринбургского "Автомобилиста", однако в игре с "Динамо" в Санкт-Петербурге он получил травму. На равноценную замену ему сложно пока рассчитывать: пока трудно оценить возможности молодых вратарей - Сергея Иванова, Артемия Плешкова и Дмитрия Николаева. Надежды тут связаны с Юрием Ключниковым, тренером, воспитавшим одного из лучших голкиперов прошлого сезона - вратаря владивостокского "Адмирала" Никиту Серебрякова. Сейчас Ключников работает тренером вратарей в СКА.