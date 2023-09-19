Хлусевич считает необходимыми сборы национальной команды России в условиях санкций

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях

ТАСС, 19 сентября. Сборы национальной команды России необходимо проводить даже в условиях отстранения от международных турниров для сыгранности футболистов. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник сборной России и московского "Спартака" Даниил Хлусевич.

"Сборы надо проводить в любом случае, нам нужно сыгрываться, прибавляется много новых ребят. Как переживаю отстранение от официальных турниров? Тяжело, хочется играть на уровне чемпионата мира или хотя бы в отборе чемпионата Европы. Но что поделаешь, такая ситуация, мы не можем на нее никак повлиять", - сказал Хлусевич.

"Опускаются ли руки? Нет, конечно. Наоборот, хочется еще больше работать, чтобы не опозориться потом, если появится шанс", - добавил он.

Сборная России завершила учебно-тренировочный сбор, который проходил с 4 по 12 сентября. Она была разделена на две группы, в первую вошли футболисты до 23 лет, они провели две товарищеские игры против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Вторая группа команды сыграла с катарцами (1:1). Хлусевич принял участие в двух контрольных матчах.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела ряд товарищеских матчей, в том числе против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).