В секс-скандале с участием игроков команд "Реала" выявили еще одну пострадавшую

Подробности относительно пострадавшей не сообщаются

ТАСС, 19 сентября. Еще одна пострадавшая фигурирует в деле с участием футболистов резервных команд испанского "Реала" о распространении частного видео. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на источники в полиции.

Подробности относительно второй пострадавшей не сообщаются. Отмечается, что первой пострадавшей 16 лет.

14 сентября агентство Reuters со ссылкой на полицию сообщило, что игроки подозреваются в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней. Газета El Confidencial со ссылкой на источники сообщила, что дело возбуждено на основании заявления в полицию, поданного 6 сентября на Канарских островах матерью несовершеннолетней.

Пресс-служба "Реала" позднее сообщила, что четыре игрока резервных команд мадридского футбольного клуба "Реал" дали испанской полиции показания по делу. Среди них один игрок главной резервной команды "Реала" - "Реал Кастилья" и три игрока из второй резервной команды - "Реал С".