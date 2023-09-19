"Краснодар" обыграл "Динамо" в матче группового этапа "пути РПЛ" Кубка России по футболу

ТАСС, 19 сентября. "Краснодар" дома со счетом 2:1 (1:1, 4:2 по пенальти) обыграл московское "Динамо" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Краснодар".

В основное время голами отличились Бителло (20-я минута) из "Динамо" и Кади (69) из "Краснодара". Бителло забил дебютный гол за "Динамо", о трансфере полузащитника бело-голубые объявили 14 сентября, до этого он выступал за бразильский "Гремио".

"Динамо" и "Краснодар" выступают в группе D вместе с московским "Спартаком" и "Пари Нижний Новгород". Матч между этими командами пройдет позднее во вторник в Нижнем Новгороде и начнется в 17:15 мск.

"Динамо" занимает второе место в группе, набрав пять очков. "Краснодар" набрал такое же количество очков, но уступает "Динамо" по дополнительным показателям. В следующем туре "пути РПЛ" "Динамо" дома сыграет со "Спартаком" 4 октября. "Краснодар" в этот же день примет "Пари НН".

Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).