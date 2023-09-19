19 сентября, 14:34
Футбол в России

"Рубин" не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча РПЛ против "Зенита"

После игры главный тренер казанского клуба Рашид Рахимов заявил, что судьи ошибочно засчитали первый гол петербуржцев

ТАСС, 19 сентября. Руководство казанского футбольного клуба "Рубин" не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе "Рубина".

17 сентября "Рубин" дома уступил "Зениту" со счетом 0:3. На послематчевой пресс-конференции главный тренер казанского клуба Рашид Рахимов заявил, что судьи ошибочно засчитали первый гол петербуржцев. По мнению специалиста, французский нападающий "Зенита" Вильсон Изидор, поразивший ворота "Рубина", находился в офсайде.

"Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице по итогам восьми матчей, набрав 6 очков. "Зенит" располагается на 2-й позиции с 17 очками. 

Теги:
Российский футбол
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