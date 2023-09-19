"Спартак" стал первым четвертьфиналистом "пути РПЛ" Кубка России по футболу

Во вторник красно-белые разгромили в гостях "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:0

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:0 обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 32 189 зрителей.

Мячи забили Леон Классен (27-я минута), Кристофер Мартинс (90+2) и Квинси Промес (90+6).

"Спартак" одержал четвертую победу в четырех матчах Кубка России и с 12 очками занимает первое место в группе D. На второй строчке располагается московское "Динамо" (5 очков), далее идут "Краснодар" (5) и "Пари НН" (2). "Спартак" гарантировал первое место по итогам группового этапа "пути РПЛ".

В пятом туре "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо", "Пари НН" на выезде встретится с "Краснодаром". Матчи пройдут 4 октября.

В матче группы С самарские "Крылья Советов" на выезде обыграли калининградскую "Балтику" со счетом 2:1. "Крылья Советов" одержали первую победу в Кубке России, "Балтика" потерпела первое поражение. В турнирной таблице группы С первое место занимает "Балтика" (9 очков; 4 игры), далее идут "Зенит" (6; 3), "Ахмат" (3; 3) и "Крылья Советов" (3; 4).

Главным арбитром встречи в Калининграде была Вера Опейкина. 11 сентября пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что Опейкина обслужит матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана, который пройдет 26 сентября.

О Кубке России

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".